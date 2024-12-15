https://news.day.az/economy/1715548.html Азербайджан увеличивает финансирование сельского хозяйства - Цифры Объем средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджана на 2025 год для сельского хозяйства, был изменен.
Азербайджан увеличивает финансирование сельского хозяйства - Цифры
Объем средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджана на 2025 год для сельского хозяйства, был изменен.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в соответствии с законопроектом "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2025 год", принятого Милли Меджлисом в первом и втором чтении, на сельскохозяйственный сектор было выделено 1 171 863 792 маната.
Однако в третьем чтении проект бюджета был пересмотрен, и на сельское хозяйство было предусмотрено выделение 1 203 805 845 манатов.
Таким образом, финансирование сельскохозяйственного сектора увеличилось на 31 942 053 маната.
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