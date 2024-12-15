Азербайджан увеличивает финансирование сельского хозяйства

Объем средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджана на 2025 год для сельского хозяйства, был изменен.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в соответствии с законопроектом "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2025 год", принятого Милли Меджлисом в первом и втором чтении, на сельскохозяйственный сектор было выделено 1 171 863 792 маната.

Однако в третьем чтении проект бюджета был пересмотрен, и на сельское хозяйство было предусмотрено выделение 1 203 805 845 манатов.

Таким образом, финансирование сельскохозяйственного сектора увеличилось на 31 942 053 маната.