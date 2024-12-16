Макрон в роли свахи: почему Трампу неинтересен Пашинян

Автор: доктор политических наук, Государственный советник РФ Первого класса, директор консалтингового центра "Восточный вектор" Татьяна Полоскова

Все ожидают 20 января и гадают, что и как будет после инаугурации Дональда Трампа. Само собой, думают об этом и на Южном Кавказе. А так как Армения сама о себе позаботиться не в состоянии, о ней, как всегда, заботится Франция. Церемония открытия после ремонта Собора Парижской Богоматери стала своеобразными смотринами для Никола Пашиняна, а свахой выступил никто иной, как Эмманюэль Макрон.

Макрон то и дело подводил Пашиняна к Трампу. А еще президент Франции старался сосватать президента Грузии Саломе Зурабишвили. Ее даже усадили рядом с новоизбранным президентом США. Но, честно говоря, я не заметила особого интереса Трампа ни к одной из этих персон. Трамп, в отличие от Байдена, который порою сам не знал (или уже не помнил в силу возраста), чего он хочет, человек прагматичный, большой политический игрок. А у игрока главное - это правильно расставить фигуры и эффективно ими распорядиться. Не случайно фамилия Трамп в переводе означает козырь.

Если говорить о Грузии, то любому непредвзятому специалисту по региону уже понятно, что оппозиция не сможет отобрать власть у правящей партии, следовательно, тратить на нее время и деньги нет смысла. А Трамп уже давно предпочитает работать с правящими элитами, а если надо, то и покупать их. Это удобнее, чем создавать и приводить к власти новые. Последнее дороже, да и гарантий никаких особо нет.

Что касается Никола Пашиняна, то он как политическая фигура давно уже вышел в тираж. И на роль участника смотрин с перспективой стать "политической невестой" явно не годится. О чем с ним говорить Трампу? Слушать его жалобы на весь мир? А что Пашинян может реального предложить?

Макрон для Трампа тоже уже хромая утка и давно битая на внешнеполитической шахматной доске фигура. Сразу после церемонии открытия после ремонта Собора Парижской Богоматери Макрон был послан Трампом позвонить лидеру правящей партии "Грузинская мечта" Иванишвили. Во время звонка Макрон поклялся, что его задача помочь в урегулировании конфликта с оппозицией. И что он готов помогать обеим сторонам конфликта. Так и хочется процитировать известное выражение из культового фильма "Бриллиантовая рука": "Хороший мальчик"!

К Трампу можно относиться по-разному, но он твердо знает, чего он хочет. И главное, зачем он это хочет. При этом следует известному выражению, выбирая внешнеполитические приоритеты: "Что хорошо для Дженерал Моторс, то хорошо для США". Иными словами, что содействует укреплению экономической мощи страны, то и следует делать, в том числе, за счет внешнеполитических шагов. А что может предложить Трампу Пашинян? Выделить Армении очередную порцию гуманитарной помощи, которая будет разворована ереванским политбомондом? Прислать оружие, которое Ереван направит на усиление нестабильности на Южном Кавказе? Ключи от Зангезура, который, конечно, интересует всех? Только вот при чем тут Пашинян? И без него найдется, кому и как это решить.

Нытьем и пафосными речами о защите вековых прав "великой армянской нации" можно было вызывать слезы умиления у дедушки Байдена. А в чем потенциал современной Армении, который мог бы заинтересовать Трампа? Даже мелкого козыря у Пашиняна нет. На шахматной доске он пешка, которая возомнила себя королем. Но законы игры везде одни - что на внешнеполитической доске, что на шахматной. Здесь важен потенциал, место, которое ты занимаешь. А отсюда и диапазон возможных действий.

Что касается Макрона, то перечить воле Трампа он не будет. Не будет также пытаться вести некую самостоятельную игру на Южном Кавказе, кроме словесного блуда и попыток заработать, если не политический, то хотя бы финансовый капитал за счет игрищ с неугомонным армянским лобби. Кроме того, события в Сирии нанесли серьезный удар по армянским террористическим структурам, базирующимся на Ближнем Востоке. И Ливан, где расположена штаб-квартира АСАЛА, не исключение. А Ливан, как бывшая территория Сирии, долгое время находился под протекторатом Франции.

Макрон не зря является президентом страны, символ которой - петух. Это птица гордая, но смелой ее не назовешь. Скорее, суетливая. Одно дело - пугать куриц в курятнике, а другое - демонстрировать свой крутой галльский характер более крупному зверю. Исход понятен заранее. И Франция - это не Великобритания, имеющая многовековой опыт работы с элитами удаленных стран. Франция, хоть и имела колонии, сейчас пытается рулить Заморскими коридорами и терпит поражение за поражением в той же Африке. И не только там.

Так что особого смысла вести задушевные беседы о будущем человечества с Пашиняном у Трампа не было. Да и не королевское это дело пешку разговорами развлекать. Потому и смотрины не состоялись, о которых так заботился Макрон.

Макрон сам еле тянет на ферзя, причем, потрепанного своими безграмотными действиями и битвами с противниками на современных политических шахматных досках. Еще пара таких ошибок, и не миновать ему участи пешки. Впрочем, как в таких случаях говорят на Руси - по Сеньке и шапка. Вот такое оно - Макроново горе.