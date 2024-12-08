Трамп показал Макрону, "кто тут хозяин"

Пользователи социальных сетей активно обсуждают доминирующее рукопожатие избранного президента США Дональда Трампа с президентом Франции Эмманюэлем Макроном во время их встречи в Париже.

Трамп прибыл во Францию для участия в церемонии повторного открытия Собора Парижской Богоматери, которая стала его первым международным визитом после победы на выборах 2024 года. Перед началом мероприятия он встретился с Макроном, фотографии и видеоролики их рукопожатия мгновенно стали "вирусными", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Президент Трамп снова доминирует над мировыми лидерами своим рукопожатием, - написал один из пользователей X. - Макрону понадобится массаж рук после всех этих выкрутасов Трампа". Один из комментаторов добавил: "Президент Трамп впечатляюще справился с рукопожатием с Макроном. Мы вернулись".

Сцена напомнила многим пользователям знаменитое рукопожатие Трампа и Макрона 2017 года, когда они в течение 29 секунд пытались перетянуть друг друга за руку. "Семь лет спустя, и битва за рукопожатие продолжается", - заметил журналист Колин Рагг.