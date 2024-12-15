В Южной Корее арестован глава военной разведки

Полиция Республики Корея арестовала без ордера главу командования военной разведки Мун Сан Хо и его предшественника на этом посту Но Сан Вона по подозрению в участии в мятеже из-за событий военного положения. Об этом сообщило агентство Yonhap, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Мун Сан Хо вызвал интерес правоохранительных органов, поскольку сотрудники командования военной разведки прибыли в здание Центральной избирательной комиссии 3 декабря спустя две минуты после объявления военного положения. Полиция считает, что генерал мог знать о нем заранее и дал приказ отправить военных.

Южнокорейская оппозиция считает, что Но Сан Вон, который в прошлом занимал должность Мун Сан Хо, составил текст указа о военном положении и участвовал в приготовлениях. Но Сан Вону приписывают близкие отношения с бывшим министром обороны Ким Ён Хёном. По мнению правоохранительных органов, Ким Ён Хён был ключевым исполнителем плана. Бывший министр обороны был арестован ранее.

До этого прокуратура арестовала главу командования военной контрразведки Ё Ин Хёна, который закончил с бывшим министром обороны и президентом Юн Сок Ёлем одну школу в разное время.