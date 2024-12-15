Скончался экс-посол Грузии в Азербайджане

Сегодня утром скончался бывший чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Азербайджане Теймураз (Тезико) Шарашенидзе.

Как передает Day.Az, об этом сообщил на своей странице в Facebook Николоз Джемаль Гогитидзе.

Теймураз Шарашенидзе - грузинский дипломат с обширным опытом работы в различных странах. Родился 2 января 1952 года в Тбилиси. Окончил Тбилисский университет и владеет несколькими языками, включая грузинский, русский, английский, турецкий и болгарский.

С 1996 года на дипломатической службе, занимал должности первого секретаря в посольстве Грузии в Анкаре и консула в Стамбуле. С 1998 по 2004 годы был генеральным консулом Грузии в Стамбуле. В 2004-2008 годах - Чрезвычайный и Полномочный Посол Грузии в Болгарии.

В 2011-2018 годах занимал пост Чрезвычайного и Полномочного посла Грузии в Азербайджане. В период его работы дипломатические отношения между Грузией и Азербайджаном оставались на высоком уровне. В своей деятельности Шарашенидзе уделял большое внимание вопросам двустороннего сотрудничества в сфере экономики, энергетики и транспортных проектов, включая поддержку проектов, связанных с транзитом грузов и нефти. Его работа способствовала укреплению стратегического партнерства между Грузией и Азербайджаном, что является ключевым элементом стабильности в регионе Южного Кавказа.

С 2019 года - Чрезвычайный и Полномочный посол Грузии в Украине. В мае 2020 года Шарашенидзе был временно отозван из Украины после назначения Михаила Саакашвили председателем Исполнительного комитета реформ Украины. Однако в апреле 2021 года он вернулся к исполнению своих обязанностей в Киеве.