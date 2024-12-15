https://news.day.az/society/1715574.html Кладбище в Мингячевире пострадало от сильного ветра - ФОТО В городе Мингячевир из-за сильного ветра пострадало кладбище "Али". Как передает Day.Az со ссылкой на Unikal, ураганная стихия вырвала с корнем более 12 крупных деревьев, которые упали на надгробия. Сообщается, что в результате инцидента множество надгробных памятников было повреждено, причем шесть из них получили значительные разрушения.
Кладбище в Мингячевире пострадало от сильного ветра - ФОТО
В городе Мингячевир из-за сильного ветра пострадало кладбище "Али".
Как передает Day.Az со ссылкой на Unikal, ураганная стихия вырвала с корнем более 12 крупных деревьев, которые упали на надгробия.
Сообщается, что в результате инцидента множество надгробных памятников было повреждено, причем шесть из них получили значительные разрушения.
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