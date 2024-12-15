Кладбище в Мингячевире пострадало от сильного ветра

В городе Мингячевир из-за сильного ветра пострадало кладбище "Али".

Как передает Day.Az со ссылкой на Unikal, ураганная стихия вырвала с корнем более 12 крупных деревьев, которые упали на надгробия.

Сообщается, что в результате инцидента множество надгробных памятников было повреждено, причем шесть из них получили значительные разрушения.