Папикян опять смотался: теперь в Париж

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как Сурен Папикян отправился на переговоры в Париж.

Day.Az представляет публикацию:

Министр ̶п̶о̶ ̶б̶е̶г̶у̶ ̶о̶т̶ ̶д̶р̶о̶н̶о̶в̶ обороны Армении Сурен Папикян отправился на переговоры в Париж.

Видимо, недавняя поездка в США ничем серьезным для Папикяна не завершилась, а потому Суренка решил снова попытать счастья во Франции.

А ведь в былые времена министры обороны Армении чаще катались в Москву, чем в Париж или Вашингтон - с теми же целями, получить вооружения, причем желательно бесплатно.

Вашингтон ничего не передал, сейчас вот надеются, что Макрон каких-нибудь артиллерийских установок подкинет, ну или на худой конец, ржавых бронемашин - тех, от которых даже воюющая Украина отказалась.

Еще смешнее, что все эти поездки и переговоры армяне ведут совершенно зря: ни Москва, ни Париж с Вашингтоном не подарят армянам какую-нибудь вундервафлю, которая рраз! - и переиграет баланс сил на Южном Кавказе в их пользу. Все, ребят, забудьте те времена. Нет их и не будет уже никогда.