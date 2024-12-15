Азербайджан в отборочных этапах чемпионатов мира

Сборная Азербайджана в восьмой раз примет участие в отборочном этапе чемпионата мира, начав с выездной игры против ​​Исландии пятого сентября следующего года. В любом случае, это нельзя назвать восьмой попыткой. Наша сборная даже не пыталась чего-то добиться в отборочном этапе. Она просто участвовала в нем и в лучшем случае занимала четвертое место в группе с шестью участниками, опередив однажды две команды.

İdman.biz проанализировал участие нашей национальной сборной в последних семи отборочных этапах.

Наша команда провела 66 игр в семи отборочных этапах. В этих играх она одержали семь побед, 15 раз сыграла вничью и в 44 встречах проиграла. Сборная забила всего 34 гола и пропустила 122.

Наша национальная сборная дебютировала в отборочном турнире чемпионата мира 2 июня 1996 года в матче против сборной Норвегии на стадионе "Уллеваал" в Осло. Команда, пропустившая свой первый гол на седьмой минуте после точного удара Сольбаккена, дебютировала с поражения со счетом 0:5.

Уже в следующей игре наша сборная забила свой первый гол и одержала первую победу в отборочном цикле чемпионата мира. 31 августа на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку Видади Рзаев забил единственный гол в матче на 28-й минуте.

Наша команда, проигравшая 18 выездных матчей подряд с момента старта, заработала первое выездное очко на своем четвертом турнире - чемпионате мира 2010 года - обыграв Лихтенштейн со счетом 2:0 в Вадуце.

Единственная крупная победа была одержана над командой Сан-Марино 4 сентября 2017 года на "Bakcell Arena" - 5:1. Именно после этой игры наша сборная не побеждала в отборочном турнире чемпионата мира. Учитывая, что первая игра нового турнира состоится пятого сентября следующего года, можно сказать, что серия без побед продлится как минимум восемь лет и один день. Однако, учитывая нынешнее положение нашей национальной сборной и ее последние выступления в Лиге Наций, можно ожидать, что этот период будет значительно длиннее.

Самое крупное поражение случилось 26 марта 2005 года в гостях в поединке с Польшей (0:8). 16 из 44 поражений нашей команды было с крупным счетом.

Азербайджан побил свой рекорд по количеству забитых голов в отборочных матчах чемпионата мира 2018 года. Наши футболисты забили на этом турнире 10 голов. На чемпионате мира 2006 года удалось забить всего один гол. Лучше всего наши защитники играли в отборе к ЧМ-2014. Тогда было пропущено 11 мячей. В первой попытке попасть на чемпионат мира 1998 года был установлен антирекорд - 22 пропущенных гола в восьми играх.

Наилучшим результатом нашей команды стало четвертое место среди шести команд в отборочном турнире чемпионата мира 2014 года. Азербайджан набрал на том турнире девять очков, одержав одну победу и шесть раз сыграв вничью. В следующем отборочном цикле очков было набрано больше - 10, после трех побед и одной ничьи в десяти матчах. Но этого хватило лишь на пятое место среди шести команд. В этом же соревновании наша команда установила свой рекорд по победам, коих было три. В другие годы сборная Азербайджана четыре раза довольствовалась одной победой, а в отборочных матчах ЧМ-2006 и ЧМ-2022 не выигрывала.

Самое слабое выступление нашей команды было в последних отборочных матчах чемпионата мира, когда она набрала всего одно очко. Сборная, проигравшая по семь раз в пяти из семи турниров, потерпела наименьшее количество поражений (три) в отборочном цикле ЧМ-2014.