Азербайджан в отборочных этапах чемпионатов мира - СТАТИСТИКА
Сборная Азербайджана в восьмой раз примет участие в отборочном этапе чемпионата мира, начав с выездной игры против Исландии пятого сентября следующего года. В любом случае, это нельзя назвать восьмой попыткой. Наша сборная даже не пыталась чего-то добиться в отборочном этапе. Она просто участвовала в нем и в лучшем случае занимала четвертое место в группе с шестью участниками, опередив однажды две команды.
İdman.biz проанализировал участие нашей национальной сборной в последних семи отборочных этапах.
Наша команда провела 66 игр в семи отборочных этапах. В этих играх она одержали семь побед, 15 раз сыграла вничью и в 44 встречах проиграла. Сборная забила всего 34 гола и пропустила 122.
Наша национальная сборная дебютировала в отборочном турнире чемпионата мира 2 июня 1996 года в матче против сборной Норвегии на стадионе "Уллеваал" в Осло. Команда, пропустившая свой первый гол на седьмой минуте после точного удара Сольбаккена, дебютировала с поражения со счетом 0:5.
Уже в следующей игре наша сборная забила свой первый гол и одержала первую победу в отборочном цикле чемпионата мира. 31 августа на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку Видади Рзаев забил единственный гол в матче на 28-й минуте.
Наша команда, проигравшая 18 выездных матчей подряд с момента старта, заработала первое выездное очко на своем четвертом турнире - чемпионате мира 2010 года - обыграв Лихтенштейн со счетом 2:0 в Вадуце.
Единственная крупная победа была одержана над командой Сан-Марино 4 сентября 2017 года на "Bakcell Arena" - 5:1. Именно после этой игры наша сборная не побеждала в отборочном турнире чемпионата мира. Учитывая, что первая игра нового турнира состоится пятого сентября следующего года, можно сказать, что серия без побед продлится как минимум восемь лет и один день. Однако, учитывая нынешнее положение нашей национальной сборной и ее последние выступления в Лиге Наций, можно ожидать, что этот период будет значительно длиннее.
Самое крупное поражение случилось 26 марта 2005 года в гостях в поединке с Польшей (0:8). 16 из 44 поражений нашей команды было с крупным счетом.
Азербайджан побил свой рекорд по количеству забитых голов в отборочных матчах чемпионата мира 2018 года. Наши футболисты забили на этом турнире 10 голов. На чемпионате мира 2006 года удалось забить всего один гол. Лучше всего наши защитники играли в отборе к ЧМ-2014. Тогда было пропущено 11 мячей. В первой попытке попасть на чемпионат мира 1998 года был установлен антирекорд - 22 пропущенных гола в восьми играх.
Наилучшим результатом нашей команды стало четвертое место среди шести команд в отборочном турнире чемпионата мира 2014 года. Азербайджан набрал на том турнире девять очков, одержав одну победу и шесть раз сыграв вничью. В следующем отборочном цикле очков было набрано больше - 10, после трех побед и одной ничьи в десяти матчах. Но этого хватило лишь на пятое место среди шести команд. В этом же соревновании наша команда установила свой рекорд по победам, коих было три. В другие годы сборная Азербайджана четыре раза довольствовалась одной победой, а в отборочных матчах ЧМ-2006 и ЧМ-2022 не выигрывала.
Самое слабое выступление нашей команды было в последних отборочных матчах чемпионата мира, когда она набрала всего одно очко. Сборная, проигравшая по семь раз в пяти из семи турниров, потерпела наименьшее количество поражений (три) в отборочном цикле ЧМ-2014.
|
ЧМ
|
O
|
Q
|
H
|
M
|
T/F
|
X
|
1998
|
8
|
1
|
0
|
7
|
3-22
|
3
|
2002
|
10
|
1
|
2
|
7
|
4-17
|
5
|
2006
|
10
|
0
|
3
|
7
|
1-21
|
3
|
2010
|
10
|
1
|
2
|
7
|
4-14
|
5
|
2014
|
10
|
1
|
6
|
3
|
7-11
|
9
|
2018
|
10
|
3
|
1
|
6
|
10-19
|
10
|
2022
|
8
|
0
|
1
|
7
|
5-18
|
1
|
Всего
|
66
|
7
|
15
|
44
|
34-122
|
36
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