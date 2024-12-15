https://news.day.az/sport/1715561.html Айшан Абдулазимова помогла "Вашашу" в Кубке Венгрии "Вашаш", за который выступает волейболистка сборной Азербайджана Айшан Абдулазимова, выиграл первый четвертьфинальный матч Кубка Венгрии. Как передает İdman.biz, чемпион страны переиграл на выезде "Уйпешт" в трех сетах. Айшан набрала одно очко.
Айшан Абдулазимова помогла "Вашашу" в Кубке Венгрии
"Вашаш", за который выступает волейболистка сборной Азербайджана Айшан Абдулазимова, выиграл первый четвертьфинальный матч Кубка Венгрии.
Как передает İdman.biz, чемпион страны переиграл на выезде "Уйпешт" в трех сетах. Айшан набрала одно очко.
Таким образом, перед ответным поединком "Вашаш", лидирующий в национальной лиге, получил ощутимое преимущество.
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