Айшан Абдулазимова помогла "Вашашу" в Кубке Венгрии

"Вашаш", за который выступает волейболистка сборной Азербайджана Айшан Абдулазимова, выиграл первый четвертьфинальный матч Кубка Венгрии.

Как передает İdman.biz, чемпион страны переиграл на выезде "Уйпешт" в трех сетах. Айшан набрала одно очко.

Таким образом, перед ответным поединком "Вашаш", лидирующий в национальной лиге, получил ощутимое преимущество.