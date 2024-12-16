Судно в Керченском проливе с азербайджанцами на борту сообщило о бедствии

Судно, принадлежащее турецкому судовладельцу, на котором находятся 13 человек из Азербайджана и Турции, оказалось в тяжелой ситуации в Керченском проливе: экипаж не может выйти в море, при этом запасы воды и продовольствия на борту иссякают.

Как передает Day.Az, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Российский профессиональный союз моряков (РПСМ).

"Экипаж судна Lady Fortune, которое принадлежит турецкому судовладельцу и ходит под флагом Сьерра-Леоне, обратился к нам. Несколько дней назад они покинули Керчь и должны были направиться в Турцию. Однако в настоящее время это стало невозможным - вода почти закончилась, продовольствие также на исходе. Кроме того, ситуация усугубляется техническими неисправностями судна, плохими погодными условиями и тем, что их работодатель оказался недобросовестным: они не получали зарплату уже шесть месяцев", - рассказала представитель профсоюза.

Она уточнила, что на борту находятся 13 человек: один из членов экипажа - гражданин Турции, остальные - граждане Азербайджана.

"Сейчас они находятся в Керченском проливе и подали сигнал бедствия. Однако сигнал не связан с непогодой, а обусловлен тем, что моряки испытывают голод. Поскольку экипаж не может связаться с международным профсоюзом моряков, они обратились за помощью в РПСМ", - пояснила собеседница агентства.

По ее словам, экипаж уже попросил капитана порта Темрюк разрешить вход в порт для оказания помощи в сложившейся ситуации.