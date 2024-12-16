https://news.day.az/officialchronicle/1715689.html Президент Ильхам Алиев принял секретаря Святого Престола по связям с государствами и международными организациями - ФОТО 16 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял секретаря Святого Престола по отношениям с государствами и международными организациями, архиепископа Пола Ричарда Галлахера. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев принял секретаря Святого Престола по связям с государствами и международными организациями - ФОТО
16 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял секретаря Святого Престола по отношениям с государствами и международными организациями, архиепископа Пола Ричарда Галлахера.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
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