Президент Ильхам Алиев принял секретаря Святого Престола по связям с государствами и международными организациями

16 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял секретаря Святого Престола по отношениям с государствами и международными организациями, архиепископа Пола Ричарда Галлахера.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется