Джейхун Байрамов и секретарь Святого Престола обсудили региональную и международную безопасность

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и секретарь Святого Престола по связям с государствами и международными организациями, архиепископ Пол Ричард Галлахер провели встречу в расширенном составе.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации на официальной странице министерства иностранных дел Азербайджана в соцсети Х.

Сообщается, что в ходе встречи стороны обсудили перспективы сотрудничества, вопросы региональной и международной безопасности.

"Стороны подчеркнули важность совместных усилий и инициатив, направленных на продвижение мультикультурализма и межрелигиозного диалога в мире",- отмечается в публикации ведомства.