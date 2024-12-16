https://news.day.az/politics/1715722.html Джейхун Байрамов и секретарь Святого Престола обсудили региональную и международную безопасность Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и секретарь Святого Престола по связям с государствами и международными организациями, архиепископ Пол Ричард Галлахер провели встречу в расширенном составе.
Джейхун Байрамов и секретарь Святого Престола обсудили региональную и международную безопасность
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и секретарь Святого Престола по связям с государствами и международными организациями, архиепископ Пол Ричард Галлахер провели встречу в расширенном составе.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации на официальной странице министерства иностранных дел Азербайджана в соцсети Х.
Сообщается, что в ходе встречи стороны обсудили перспективы сотрудничества, вопросы региональной и международной безопасности.
"Стороны подчеркнули важность совместных усилий и инициатив, направленных на продвижение мультикультурализма и межрелигиозного диалога в мире",- отмечается в публикации ведомства.
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