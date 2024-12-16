"Азербайджан может выйти в плей-офф отборочного этапа ЧМ-2026"

Исландия и Украина - хорошие команды", - заявил бывший главный тренер сборной Азербайджана Никола Юрчевич, комментируя результаты жеребьевки европейского отборочного цикла чемпионата мира 2026 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, хорватский специалист отметил, что сборная Азербайджана может на равных конкурировать с этими соперниками, так как, по его мнению, Исландия и Украина не находятся на очень высоком уровне.

Юрчевич также подчеркнул, что хотя Франция и считается фаворитом, сборная Хорватии тоже является сильной командой. Он выразил уверенность, что Азербайджан способен одержать победу над французами и пробиться в плей-офф. Важным фактором он назвал опыт тренера Фернанду Сантуша, который, по мнению Юрчевича, должен продолжить возглавлять команду.

Отборочная группа D для сборной Азербайджана включает в себя Францию или Хорватию, Исландию и Украину