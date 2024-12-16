В Азербайджане меняется возрастной предел отсрочки от армии для студентов колледжей

В Азербайджане меняется возрастной предел отсрочки для призывников, обучающихся в колледжах, но не получивших среднего образования до поступления в эти колледжи.

Как сообщает Day.Az, это отражено в поправке, предлагаемой к закону "О воинской обязанности и военной службе", обсуждаемой на сегодняшнем заседании парламентского комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией.

Согласно действующему законодательству, призывникам, обучающимся в колледжах, но не получившим среднего образования до поступления в эти колледжи, предоставляется единовременная отсрочка до достижения 22-летнего возраста.

По проекту, этот возрастной ценз снижен до 21 года.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

Недавно сообщалось, что Парламент Азербайджана принял в первом чтении снижение верхнего предела призывного возраста.