ДеСкотиньи больше салат, чем дипломат
В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как посол Франции в Армении окончательно тронулся головой.
Day.Az представляет публикацию:
Посол Франции в Армении Оливье ДеСкотиньи то ли окончательно головой тронулся, то ли какую-то контузию получил.
Этот новогодний салат снова начал петь дифирамбы "гражданской" миссии ЕС, прохлаждающейся на армяно-азербайджанской границе. Причем ДеСкотиньи почему-то гордо сообщает, что миссия эта "фиксирует инциденты на границе" и "проводит расследования нарушений".
Ну, раз у придурка провалы в памяти, то напомним:
1. Почти полгода на границе не фиксируется НИКАКИХ происшествий. Даже минобороны Армении молчит.
2. Проводить расследования миссия ЕС не имеет права, официально.
И вот этот фрукт - аж целый посол! Позорный посол позорной страны.
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