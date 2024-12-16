ДеСкотиньи больше салат, чем дипломат

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как посол Франции в Армении окончательно тронулся головой.

Day.Az представляет публикацию:

Посол Франции в Армении Оливье ДеСкотиньи то ли окончательно головой тронулся, то ли какую-то контузию получил.

Этот новогодний салат снова начал петь дифирамбы "гражданской" миссии ЕС, прохлаждающейся на армяно-азербайджанской границе. Причем ДеСкотиньи почему-то гордо сообщает, что миссия эта "фиксирует инциденты на границе" и "проводит расследования нарушений".

Ну, раз у придурка провалы в памяти, то напомним:

1. Почти полгода на границе не фиксируется НИКАКИХ происшествий. Даже минобороны Армении молчит.

2. Проводить расследования миссия ЕС не имеет права, официально.

И вот этот фрукт - аж целый посол! Позорный посол позорной страны.