В Азербайджане выросло число налогоплательщиков

По состоянию на первое декабря этого года число активных налогоплательщиков в Азербайджане за год выросло на 5,2 процента - до 800,9 тысячи.

Как передает Day.Az со ссылкой на Государственную налоговую службу (ГНС) при министерстве экономики Азербайджана, в отчетный период число активных плательщиков НДС в стране выросло на 13,9 процента - до 52 тысяч, а количество хозяйствующих субъектов достигло 215,7 тысячи (рост на 5,5 процента).

Напомним, что по состоянию на первое января этого года число активных налогоплательщиков в Азербайджане за год выросло на 7 процентов - до 761,7 тысячи.