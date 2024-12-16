В Азербайджане разоблачена экстремистская группировка

Проведенными Службой государственной безопасности (СГБ) Азербайджана комплексными оперативно-следственными мероприятиями было установлено, что граждане Азербайджанской Республики - Шахмуров Фахраддин Гаджи оглу (1984 года рождения), Мурадов Джалал Мурадж оглу (1960 года рождения), Бабаев Кямран Камиль оглу (1998 года рождения) и другие с целью совершения тяжких и особо тяжких преступных деяний против основ конституционного строя Азербайджанской Республики создали преступное сообщество, организовали на территории республики тайные встречи и различные закрытые группы в социальных сетях и вели подготовку к совершению провокационных действий против государственных учреждений.

Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба Государственной безопасности Азербайджана (СГБ).

"Было установлено, что на тайном собрании, организованном с участием иностранного гражданина, было заявлено о подготовке флага преступного сообщества, который был представлен Фахраддину Шахмурову для руководства разработкой планов и условий преступлений, совершаемых в интересах преступного сообщества.

Фахраддин Шахмуров вместе с другими членами преступной группировки разработал план диверсии с целью нанести ущерб обороноспособности и экономической безопасности страны, захватив таможенный пост, расположенный на государственной границе Азербайджанской Республики, и взяв в заложники сотрудников и других лиц, несущих службу на посту, для выдвижения требований преступной организации. Однако благодаря предпринятым мероприятиям незаконные действия организованной группы были предотвращены.

Фахраддин Шахмуров был привлечен к уголовной ответственности по статьям 28.282.2 УК Азербайджанской Республики (подготовка диверсии организованной группой), 28.215.3 (подготовка захвата людей в заложники), 218.1 (создание преступного сообщества (организации)) и 281.2 (распространение материалов с содержанием антигосударственных призывов), а Джалал Мурадов и Кямран Бабаев - по статье. 281.2 и другим. В отношении задержанных была избрана мера присечения в виде ареста.

К следствию также привлечены и другие лица.

В настоящее время по уголовному делу продолжаются комплексные расследования", - говорится в сообщении СГБ.