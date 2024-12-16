В Азербайджане повышаются критерий нуждаемости и прожиточный минимум
В следующем году критерий нуждаемости и прожиточный минимум в Азербайджане будут установлены в размере 285 манатов.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в отзыве на законопроект "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2025 год".
Было отмечено, что с 1 января 2025 года предел критерия нуждаемости будет повышен с 270 манатов до 285 манатов.
Учитывая, что прожиточный минимум также принимается равным критерию нуждаемости, оба показателя увеличиваются более чем на 5,5 процента по сравнению с 2024 годом.
После обсуждений проект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.
Недавно сообщалось, что Милли Меджлис принял госбюджет Азербайджана на 2025 год.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре