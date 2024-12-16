Конференция COP29 впервые в регионе прошла в Азербайджане и была организована на высоком уровне.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал премьер-министр Азербайджана Али Асадов на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент).

"Сегодня мы с большой гордостью отмечаем, что одно из самых значимых и масштабных международных мероприятий в мире - COP29, впервые в регионе состоялось в Баку и было организовано на очень высоком уровне.

Один из пяти национальных приоритетов Азербайджана по социально-экономическому развитию до 2030 года определен как "страна чистой окружающей среды и "зеленого" роста". Неслучайно, что распоряжением главы государства текущий год был объявлен "Годом солидарности во имя "зеленого" мира", - отметил он.

Премьер-министр подчеркнул, что избрание Азербайджана страной-хозяйкой COP29 в декабре прошлого года единогласным решением почти 200 стран, является признаком большого уважения к стране на мировом уровне, высокой оценки той активной роли, которую государство играет на международной арене.