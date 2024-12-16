В двух районах Баку не будет газа

Сегодня в Хазарском и Гарадагском районах Баку будет прекращена подача газа.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Производственное объединение "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), газоснабжение будет приостановлено с 10:00 16 декабря в связи с изменением местоположения газопровода в поселке Бузовна Хазарского района и подключением его к существующей сети в Гарадагском районе.

В процессе ремонтно-монтажных работ временно прекратится подача газа на улицы Ш. Аскерова, М. Сеидова и А. Гулбабаева в поселке Бузовна Хазарского района.