В агентстве наземного транспорта Азербайджана новое назначение

Вели Мамедов назначен руководителем Департамента коммуникаций Агентства наземного транспорта Азербайджана (AYNA), которое функционирует при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее Вели Мамедов занимал должность руководителя корпоративных коммуникаций в ОАО PAŞA Həyat Sığorta. С 2011 по 2016 год он работал в ООО Azercell Telecom.

Новый руководитель обладает опытом работы в области коммуникаций, связей с общественностью, корпоративной социальной ответственности, устойчивого развития, создания мультимедийных продуктов и организации мероприятий.