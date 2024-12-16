https://news.day.az/society/1715637.html В агентстве наземного транспорта Азербайджана новое назначение Вели Мамедов назначен руководителем Департамента коммуникаций Агентства наземного транспорта Азербайджана (AYNA), которое функционирует при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана. Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В агентстве наземного транспорта Азербайджана новое назначение
Вели Мамедов назначен руководителем Департамента коммуникаций Агентства наземного транспорта Азербайджана (AYNA), которое функционирует при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее Вели Мамедов занимал должность руководителя корпоративных коммуникаций в ОАО PAŞA Həyat Sığorta. С 2011 по 2016 год он работал в ООО Azercell Telecom.
Новый руководитель обладает опытом работы в области коммуникаций, связей с общественностью, корпоративной социальной ответственности, устойчивого развития, создания мультимедийных продуктов и организации мероприятий.
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