Apple хочет выпустить гигантский складной iPad

Согласно информации известного инсайдера и корреспондента Bloomberg Марка Гурмана, Apple разрабатывает свой первый складной планшет, который будет выпущен в 2028 году. Гурман описывает устройство как "что-то похожее на гигантский iPad, который раскладывается до размеров двух iPad Pro".

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание 9to5Mac.

Слухи о разработке складного устройства от Apple ходят уже много лет, но, как сообщает Bloomberg, компания наконец-то сосредоточилась на одном продукте, который будет представлен через несколько лет.

Отчет также указывает, что Apple стремится избежать образования складок на своих устройствах, и этому уделяется большое внимание при разработке. В настоящее время складки практически незаметны, но Apple еще не полностью избавилась от них.

"Прототипы этого нового продукта, разработанные группой промышленного дизайна Apple, имеют почти незаметную складку. Однако пока рано говорить о том, сможет ли Apple полностью избавиться от нее. Компания Samsung Electronics, выпустившая свой первый складной телефон пять лет назад и с тех пор безуспешно пытается устранить этот нюанс", - заявил Гурман.

В разложенном виде диагональ дисплея, по-видимому, будет равна примерно 20 дюймам. Судя по всему, отметили в 9to5Mac, стратегия Apple по созданию складных устройств направлена на создание гораздо больших экранов, которые можно носить с собой в рюкзаке. При этом другие вендоры сейчас сосредоточены на более компактном представлении дисплеев актуальных размеров.