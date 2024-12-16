https://news.day.az/society/1715610.html Поножовщина в Мингячевире - есть погибший В Мингачевире произошла поножовщина в результате которой погиб мужчина. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, 15 декабря около 21:00 в городе Мингачевир 33-летний Эльвин Рустамов в ходе возникшего конфликта нанес ножевое ранение 25-летнему Бахтияру Гасанли.
Поножовщина в Мингячевире - есть погибший
В Мингячевире произошла поножовщина в результате которой погиб мужчина.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, 15 декабря около 21:00 в городе Мингячевир 33-летний Эльвин Рустамов в ходе возникшего конфликта нанес ножевое ранение 25-летнему Бахтияру Гасанли.
Согласно информации, Бахтияр Гасанли, доставленный в Центральную городскую больницу Мингячевира, скончался 2 декабря около 02:00.
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