Поножовщина в Мингячевире

В Мингячевире произошла поножовщина в результате которой погиб мужчина.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, 15 декабря около 21:00 в городе Мингячевир 33-летний Эльвин Рустамов в ходе возникшего конфликта нанес ножевое ранение 25-летнему Бахтияру Гасанли.

Согласно информации, Бахтияр Гасанли, доставленный в Центральную городскую больницу Мингячевира, скончался 2 декабря около 02:00.