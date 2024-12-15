Последствия тропического циклона на Майотте

В больнице Майотты наблюдается плачевная обстановка после прохождения циклона "Чидо".

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

В заморской территории Франции усиливается гуманитарный и медицинский кризис, на большей части острова по прежнему нет электричества, а к разбору большей части трущоб, где в коробках с досками проживало около 100 тысяч человек, пока не приступали.