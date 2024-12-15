https://news.day.az/world/1715588.html Последствия тропического циклона на Майотте - ВИДЕО На французский заморский департамент Майотта в Индийском океане обрушился тропический циклон "Чидо". Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Последствия тропического циклона на Майотте - ВИДЕО
В больнице Майотты наблюдается плачевная обстановка после прохождения циклона "Чидо".
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
В заморской территории Франции усиливается гуманитарный и медицинский кризис, на большей части острова по прежнему нет электричества, а к разбору большей части трущоб, где в коробках с досками проживало около 100 тысяч человек, пока не приступали.
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