https://news.day.az/world/1715599.html США развернули на Ближнем Востоке ударную группу ВМС Авианосная ударная группа Военно-морских сил (ВМС) США во главе с атомным авианосцем Harry Truman 14 декабря прибыла в регион Ближнего Востока, который входит в зону ответственности Центрального командования Вооруженных сил Соединенных Штатов (CENTCOM).
США развернули на Ближнем Востоке ударную группу ВМС
Авианосная ударная группа Военно-морских сил (ВМС) США во главе с атомным авианосцем Harry Truman 14 декабря прибыла в регион Ближнего Востока, который входит в зону ответственности Центрального командования Вооруженных сил Соединенных Штатов (CENTCOM).
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пресс-служба командования сообщила в социальной сети X.
По ее информации, вместе с Harry Truman в регион также прибыла эскадра эсминцев, ракетный крейсер ВМС США класса Ticonderoga и два ракетных эсминца класса Arleigh Burke.
"Ударная группа развернута, чтобы обеспечить региональную стабильность и безопасность", - сказано в сообщении.
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