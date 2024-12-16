США развернули на Ближнем Востоке ударную группу ВМС

Авианосная ударная группа Военно-морских сил (ВМС) США во главе с атомным авианосцем Harry Truman 14 декабря прибыла в регион Ближнего Востока, который входит в зону ответственности Центрального командования Вооруженных сил Соединенных Штатов (CENTCOM).

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пресс-служба командования сообщила в социальной сети X.

По ее информации, вместе с Harry Truman в регион также прибыла эскадра эсминцев, ракетный крейсер ВМС США класса Ticonderoga и два ракетных эсминца класса Arleigh Burke.

"Ударная группа развернута, чтобы обеспечить региональную стабильность и безопасность", - сказано в сообщении.