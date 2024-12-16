https://news.day.az/world/1715602.html Турция поддерживает создание демократического, гражданского правительства в Сирии - Хакан Фидан Турция желает создания демократического, гражданского правительства в Сирии. Как передает Day.Az, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. "Мы пытаемся создать демократическое, цивилизованное правительство в Сирии. Мы не хотим, чтобы новое правительство в Сирии повторило действия Башара Асада", - подчеркнул министр.
Турция поддерживает создание демократического, гражданского правительства в Сирии - Хакан Фидан
Турция желает создания демократического, гражданского правительства в Сирии.
Как передает Day.Az, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.
"Мы пытаемся создать демократическое, цивилизованное правительство в Сирии. Мы не хотим, чтобы новое правительство в Сирии повторило действия Башара Асада", - подчеркнул министр.
По его словам, Анкара будет оказывать помощь новому правительству.
"Турция не намерена подменять Иран в Сирии. Учитывая, что Тегеран в курсе новой ситуации, не думаю, что Сирия станет ареной споров", - добавил Хакан Фидан.
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