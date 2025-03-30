Тайвань получил от США первый истребитель

Американская корпорация Lockheed Martin передала Тайваню на заводе в Гринвилле в штате Южная Каролина первый из 66 заказанных им истребителей F-16C/D Block 70.

Как передает Day.Az, об этом пишет газета Taipei Times.

Самолеты новой модификации были закуплены Тайбэем в рамках пакета продажи оружия, одобренного Вашингтоном в 2019 году, еще во время первого президентского срока Дональда Трампа. В Тайване рассчитывают, что, несмотря на задержку в передаче первого истребителя, полностью заказ исполнят к концу 2026 года.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши, потерпев поражение в гражданской войне с Китаем. КНР официально считает остров одним из своих регионов.

Признавая политику "одного Китая", Вашингтон продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и продавать ей оружие, объем поставок которого, по оценкам Пекина, за несколько лет превысил 70 миллиардов долларов, напоминает агентство.