Очередной выпад Армении в отношении ОДКБ

Армения официально уведомила Секретариат ОДКБ о том, что воздержится от подписания Решения Совета коллективной безопасности ОДКБ "О бюджете" и участия в финансировании предусмотренных им мероприятий организации".

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявили в МИД Армении в ответ на запрос СМИ о том, планирует ли Ереван платить ежегодные членские взносы в бюджет ОДКБ.

В ведомстве также отметили, что "согласно внутренним процедурам ОДКБ информация о годовом бюджете организации не является публичной".

Решение можно расценивать как очередной выпад Армении в адрес как самой ОДКБ, так и её ключевого участника - России. Отказ от участия в формировании бюджета подчеркивает продолжающееся охлаждение отношений и демонстрирует стремление Еревана дистанцироваться от структуры.

Напомним, что на днях парламент Армении в окончательном чтении принял законопроект о вступлении в ЕС.