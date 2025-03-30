https://news.day.az/politics/1740635.html Плюшевые войска Эмманюэля Макрона В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о мании величия Макрона. Day.Az представляет публикацию: У страдающего от комплекса Наполеона французского президента все мысли сейчас только об одном - о своей последней идее отправки контингента в Украину. Все продумал Макрон - начал, конечно, с названия.
Плюшевые войска Эмманюэля Макрона
В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о мании величия Макрона.
Day.Az представляет публикацию:
У страдающего от комплекса Наполеона французского президента все мысли сейчас только об одном - о своей последней идее отправки контингента в Украину.
Все продумал Макрон - начал, конечно, с названия. Войска планируется назвать громко: "Силы сдерживания".
Учитывая способности Макрона и провал его предыдущих идей, видимо речь будет идти о боевых отрядах плюшевых мишек с поддержкой в виде зайчиков и слоников. Командовать чем-то более серьезным французский президент точно не в состоянии.
Автор карикатуры - HSF
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