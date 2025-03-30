Плюшевые войска Эмманюэля Макрона

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о мании величия Макрона.

Day.Az представляет публикацию:

У страдающего от комплекса Наполеона французского президента все мысли сейчас только об одном - о своей последней идее отправки контингента в Украину.

Все продумал Макрон - начал, конечно, с названия. Войска планируется назвать громко: "Силы сдерживания".

Учитывая способности Макрона и провал его предыдущих идей, видимо речь будет идти о боевых отрядах плюшевых мишек с поддержкой в виде зайчиков и слоников. Командовать чем-то более серьезным французский президент точно не в состоянии.

Автор карикатуры - HSF