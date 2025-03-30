Казахстан и Турция обсудили стратегическое партнерство
Президенты Казахстана и Турции Касым-Жомарт Токаев и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, сообщает пресс-служба Акорды, передает Day.Az.
Согласно информации, стороны обменялись поздравлениями по случаю праздника Рамазан и пожелали народам двух братских стран мира, благополучия и процветания.
"Собеседники подтвердили твердый настрой на дальнейшее укрепление казахско-турецкого стратегического партнерства.
Подчеркнута важность поддержания активного политического диалога на высшем уровне, который способствует продвижению двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
Наряду с этим, отметив важность продолжения тесного взаимодействия в многостороннем формате, главы государств обсудили график предстоящих встреч в рамках международных организаций", - говорится в сообщении.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре