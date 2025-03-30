Азербайджанский фигурист завоевал лицензию на ОИ-2026

Азербайджанский фигурист Владимир Литвинцев завоевал лицензию на зимние Олимпийские игры, которые пройдут в Италии в 2026 году.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Федерации зимних видов спорта сообщили, что такого успеха он добился на чемпионате мира по фигурному катанию, проходившем в Бостоне, США.

Набрав в короткой и произвольной программе 233,31 балла, наш спортсмен занял 15-е место среди 39 спортсменов и получил право на участие в Олимпийских играх.

Остальные представители Азербайджана Наргиз Сулейманова, а также Саманта Риттер и Даниэль Брикалов, выступавшие в танцах на льду, не смогли пройти в следующий этап, отстав от своих соперников в короткой программе.

Отметим, что зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 26 февраля 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.