Скончался старейший житель Азербайджана

Старейший житель Азербайджана Хилал Ибрагимов, родившийся в 1915 году, скончался накануне ночью. Об этом сообщила его семья.

Как передает Day.Az, об этом сообщает modern.az.

У Ибрагимова было десять детей: восемь дочерей и два сына, а также 22 внука и 18 правнуков.

Некоторое время назад Хилал Ибрагимов получил перелом шейки бедра после падения. Его прооперировали в Учебно-хирургической клинике Азербайджанского медицинского университета.