https://news.day.az/society/1740831.html Скончался старейший житель Азербайджана Старейший житель Азербайджана Хилал Ибрагимов, родившийся в 1915 году, скончался накануне ночью. Об этом сообщила его семья. Как передает Day.Az, об этом сообщает modern.az. У Ибрагимова было десять детей: восемь дочерей и два сына, а также 22 внука и 18 правнуков.
Скончался старейший житель Азербайджана
Старейший житель Азербайджана Хилал Ибрагимов, родившийся в 1915 году, скончался накануне ночью. Об этом сообщила его семья.
Как передает Day.Az, об этом сообщает modern.az.
У Ибрагимова было десять детей: восемь дочерей и два сына, а также 22 внука и 18 правнуков.
Некоторое время назад Хилал Ибрагимов получил перелом шейки бедра после падения. Его прооперировали в Учебно-хирургической клинике Азербайджанского медицинского университета.
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