https://news.day.az/world/1740864.html У побережья Турции обнаружили морскую мину Рядом с побережьем турецкой провинции Коджаэли в Черном море нашли морскую мину. Об этом сообщиломинобороны Турции, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. "Команда саперов-подводников обезвредила мину у берегов деревни Кефкен в Черном море", - указано в релизе. Происхождение боеприпаса в турецком оборонном ведомстве не раскрыли.
У побережья Турции обнаружили морскую мину
Рядом с побережьем турецкой провинции Коджаэли в Черном море нашли морскую мину. Об этом сообщиломинобороны Турции, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Команда саперов-подводников обезвредила мину у берегов деревни Кефкен в Черном море", - указано в релизе.
Происхождение боеприпаса в турецком оборонном ведомстве не раскрыли.
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