У побережья Турции обнаружили морскую мину

Рядом с побережьем турецкой провинции Коджаэли в Черном море нашли морскую мину. Об этом сообщиломинобороны Турции, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Команда саперов-подводников обезвредила мину у берегов деревни Кефкен в Черном море", - указано в релизе.

Происхождение боеприпаса в турецком оборонном ведомстве не раскрыли.