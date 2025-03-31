Президент Алжира поздравил Президента Ильхама Алиева с праздником Рамазан

Президент Алжирской Народной Демократической Республики Абдельмаджид Теббун направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю праздника Рамазан.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Ваше превосходительство, мой дорогой Брат.

От имени народа, правительства Алжира и от себя лично передаю Вам искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю священного праздника Рамазан. Желаю Вашему превосходительству крепкого здоровья и счастья, Вашему братскому народу - еще большего прогресса и процветания. Молю Всевышнего Аллаха вновь даровать нам и всей исламской умме этот праздник с миром, добром и изобилием.

По случаю этого знаменательного праздника еще раз хочу выразить приверженность укреплению братских отношений между нашими странами в интересах двух братских народов, обязательству содействовать прогрессу исламской уммы в условиях благополучия и стабильности.

Ваше превосходительство, дорогой Брат, прошу принять мое высочайшее почтение и наилучшие пожелания", - говорится в письме.