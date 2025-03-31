Главу парламентской фракции партии "Национальное объединение", проармянскую провокаторшу Марин Ле Пен признали виновной в растрате денег Европарламента.

"Мадам Ле Пен признана виновной в растрате государственных средств", - заявила судья Бенедикт де Пертюи, передает Day.Az.

Виновными признаны еще восемь депутатов от партии, еще 12 - виновными в сокрытии информации. Ущерб для Европарламента суд оценил в 2,9 миллиона евро.

Процесс по делу об отмывании средств Европарламента в отношении Ле Пен и 26 членов партии "Национальное объединение" проводился в Париже с 30 сентября. Политиков обвиняли в использовании денег Европарламента для оплаты работы парламентских ассистентов, которые на самом деле работали лишь на "Национальное объединение".

Обвинение требовали для фигурантов наказание в виде запрета избираться в органы госвласти, конкретно для Ле Пен - на пять лет. По мнению самой Ле Пен, такой приговор является политической смертью.

Кроме того, проармянский политик потеряла возможность участвовать в президентской гонке 2027 года. Согласно исследованию Journal du Dimanche, в первом туре выборов за Ле Пен готовы проголосовать 37 процентов респондентов, она лидирует среди всех других потенциальных кандидатов.