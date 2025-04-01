Стармер заявил о подготовке встречи военного руководства Британии, Франции и Украины

Представители военного командования Великобритании, Франции и Украины в ближайшие дни проведут встречу, посвященную обеспечению гарантий безопасности для Киева.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом агентству Reuters заявил представитель главы британского правительства Кира Стармера.

По его словам, проведение такой встречи Стармер 31 марта обсудил в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским. Она должна "проложить дорогу к следующему этапу подробного планирования" шагов, которые члены "коалиции желающих" могут сделать для оказания помощи Киеву.

"Лидеры обсудили состоявшийся на прошлой неделе визит в Париж, согласившись с наличием реального потенциала для поддержания безопасности Украины в долгосрочной перспективе", - отметили в британском правительстве.

В Париже 27 марта прошел саммит так называемой коалиции желающих, на котором представители около 30 стран обсудили возможные гарантии безопасности для Киева после завершения украинского конфликта. Одной из главных тем было потенциальное размещение военного контингента на территории Украины. США не приняли участия в этом саммите. При этом, по данным СМИ, ряд стран готовы участвовать в миротворческой миссии в Украине лишь при наличии поддержки со стороны Вашингтона.