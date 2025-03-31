И.о. помощника министра нефти и газа Сербии посетит Азербайджан
сполняющий обязанности помощника министра нефти и газа Сербии Саша Кокович посетит Азербайджан, сообщил Day.Az дипломатический источник.
"Он примет участие в заседании Консультативного совета Южного газового коридора, которое состоится в Баку 4 апреля", - отметил источник.
Отметим, что Баку примет 11-е заседание Консультативного совета по Южному газовому коридору 4 апреля этого года.
Южный газовый коридор (ЮГК) транспортирует природный газ из Каспийского региона в Европу.
ЮГК включает три основные трубопроводные системы: Южно-Кавказский газопровод (SCP), Трансанатолийский газопровод (TANAP) и Трансадриатический газопровод (TAP). Начальная пропускная способность коридора составляет 10 миллиардов кубометров в год с возможностью увеличения до 20 миллиардов кубометров.
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