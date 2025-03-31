И.о. помощника министра нефти и газа Сербии посетит Азербайджан

сполняющий обязанности помощника министра нефти и газа Сербии Саша Кокович посетит Азербайджан, сообщил Day.Az дипломатический источник.

"Он примет участие в заседании Консультативного совета Южного газового коридора, которое состоится в Баку 4 апреля", - отметил источник.

Отметим, что Баку примет 11-е заседание Консультативного совета по Южному газовому коридору 4 апреля этого года.

Южный газовый коридор (ЮГК) транспортирует природный газ из Каспийского региона в Европу.

ЮГК включает три основные трубопроводные системы: Южно-Кавказский газопровод (SCP), Трансанатолийский газопровод (TANAP) и Трансадриатический газопровод (TAP). Начальная пропускная способность коридора составляет 10 миллиардов кубометров в год с возможностью увеличения до 20 миллиардов кубометров.