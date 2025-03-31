Раскрыты планы Китая по саммиту с США

Китайская сторона не спешит планировать саммит с США из-за стремительных шагов Вашингтона по введению ошеломляющих тарифов.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

В Пекине китайские чиновники и эксперты сходятся, по данным издания, во мнении, что встреча председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа "должна предшествовать любой широкой перезагрузке двусторонних отношений" на фоне агрессивного подхода Белого дома к торговле и внешней политике.

Как заявили ранее изданию представители КНР, они были ошеломлены стремительными шагами Дональда Трампа по введению тарифов, действиями в отношении Гренландии и другим вопросам. Одновременно, по их словам, они были поражены его враждебным отношением на публике к иностранным лидерам, что и стало причиной осторожного подхода в планировании саммита.

Еще до назначения даты встречи лидеров двух стран китайские чиновники хотят обсудить детали, включая сделку между двумя странами, которая будет действовать до конца срока президентства (2025-2029) Трампа, отмечает NYT. Белый дом пока не уточнил, какой может быть приемлемая сделка.

Как заявил ранее госсекретарь США Марко Рубио, дата встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина пока не определена. По его словам, эта встреча в конце концов состоится, но пока она не запланирована.