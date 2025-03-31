В Бангкоке эвакуировали сотрудников госучреждений

Сотрудники нескольких госучреждений в Бангкоке были эвакуированы из-за последствий землетрясения. Об этом сообщил Департамент по предупреждению и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, эвакуация была объявлена в правительственном комплексе Ченгваттана, штаб-квартире вооруженных сил, управлении социального обеспечения и офисе королевской полиции.

"У зданий была выявлена структурная нестабильность, которая могла возникнуть в результате землетрясения. Поэтому была объявлена эвакуация в качестве меры предосторожности для обеспечения безопасности. Департамент по предупреждению и ликвидации последствий стихийных бедствий скоординировал действия с метеорологическим департаментом, подтвердив, что проблема не вызвана повторными толчками. Проверка не должна занять много времени, и, как ожидается, людям будет разрешено вернуться к работе в обычном режиме", - говорится в сообщении.