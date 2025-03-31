"Мы знали, что будет трудно".

Об этом İdman.biz заявил волейболист сборной Азербайджана Андрей Мельников.

Нападающий, выигравший Кубок Румынии с "Короной Брашов", поделился впечатлениями от победы:

"Хотел бы поблагодарить весь тренерский состав и игроков за их работу. Все прекрасно понимали, что в финале кубка нам придется нелегко, но это только усиливало желание работать еще усерднее и усерднее. Сама игра была сложной, соперник был хорошо подготовлен ​​и мотивирован. Кубок дал мне ценный опыт, положительные эмоции и мотивацию продолжать карьеру на высоком уровне".

Он отметил, что отрадно, что волейболистки Азербайджана Елизавета Рубан и Елена Харченко выиграли Кубок Румынии в составе команды "Альба Блаж":

"Было очень приятно сделать пару снимков с девушками сборной Азербайджана с их золотыми медалями. Но мы не намерены останавливаться на достигнутом. Впереди нас ждет очень сложный финал против бухарестского "Динамо" в чемпионате страны. Будем серьезно готовиться к этим матчам и усердно работать, чтобы добиться успеха".

Отметим, что в финале "Альба Блаж" обыграла "ЧСО Волунтари", а "Корона Брашов" победила "Мунисипаль Залэу" со счетом 3:1.