Азербайджанские батутисты отправляются в Италию

На этой неделе продолжится серия Кубка мира по прыжкам на батуте.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, после первого этапа, состоявшегося в феврале в Баку, звезды батутной гимнастики 4-6 апреля соберутся в Риччионе (Италия).

Рейтинговый турнир пройдет и с участием азербайджанских гимнастов - участницы Олимпиады Сельджан Махсудовой и Али Нифталиева.

Отметим, что на Кубке мира в Баку они завоевали бронзовые медали в новой дисциплине прыжках на батуте - синхронных прыжках среди смешанных пар.

В Италии выступят гимнасты из 23-х стран.