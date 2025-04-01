https://news.day.az/sport/1740976.html Азербайджанские батутисты отправляются в Италию На этой неделе продолжится серия Кубка мира по прыжкам на батуте. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, после первого этапа, состоявшегося в феврале в Баку, звезды батутной гимнастики 4-6 апреля соберутся в Риччионе (Италия).
Азербайджанские батутисты отправляются в Италию
На этой неделе продолжится серия Кубка мира по прыжкам на батуте.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, после первого этапа, состоявшегося в феврале в Баку, звезды батутной гимнастики 4-6 апреля соберутся в Риччионе (Италия).
Рейтинговый турнир пройдет и с участием азербайджанских гимнастов - участницы Олимпиады Сельджан Махсудовой и Али Нифталиева.
Отметим, что на Кубке мира в Баку они завоевали бронзовые медали в новой дисциплине прыжках на батуте - синхронных прыжках среди смешанных пар.
В Италии выступят гимнасты из 23-х стран.
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