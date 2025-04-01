https://news.day.az/society/1741047.html В Баку насмерть сбит пешеход В Баку произошла авария, в результате которой погиб пешеход. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент был зафиксирован в посёлке Бина, Хазарского района Баку.
В Баку насмерть сбит пешеход
В Баку произошла авария, в результате которой погиб пешеход.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент был зафиксирован в посёлке Бина Хазарского района Баку.
Согласно информации, Эльчин Гахраманов (1996 года рождения), управлявший автомобилем марки "VAZ-2110", сбил Хатиру Мамедову (1966 года рождения), когда она переходила дорогу в районе жилого массива Атчылык.
Пострадавшая была госпитализирована, но, несмотря на оказанную помощь, скончалась.
По факту возбуждено уголовное дело.
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