В Баку насмерть сбит пешеход

В Баку произошла авария, в результате которой погиб пешеход.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент был зафиксирован в посёлке Бина Хазарского района Баку.

Согласно информации, Эльчин Гахраманов (1996 года рождения), управлявший автомобилем марки "VAZ-2110", сбил Хатиру Мамедову (1966 года рождения), когда она переходила дорогу в районе жилого массива Атчылык.

Пострадавшая была госпитализирована, но, несмотря на оказанную помощь, скончалась.

По факту возбуждено уголовное дело.