Семью бывшего менеджера Bloomberg нашли мертвой

Бывшего менеджера агентства Bloomberg Ричарда Самарела, его супругу Лину и девятилетнюю дочь Саманту нашли мертвыми в их особняке в городе Грир, штат Южная Каролина. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на местные власти, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Тела были обнаружены утром 29 марта сотрудниками правоохранительных органов. Полицейские прибыли на место после звонка обеспокоенных соседей. По предварительным данным, смерть наступила между 10:20 и 11:29 утра.

В полиции не уточнили, были ли члены семьи убиты или погибли в результате несчастного случая. Двое других детей Самарела - дочь и сын - в момент произошедшего были в школе.