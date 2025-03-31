Хакеры украли секретные оборонные документы одной из стран
Хакеры украли секретные документы министерства обороны Индии. Об этом сообщило издание The Print, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По ее данным газеты, хакеры выставили на продажу в даркнете планы модернизации танков Т-90, проекты индийской Организации оборонных исследований и разработок (DRDO), а также большое количество документов Минобороны Индии.
Источники в министерстве сообщили изданию, что украденным документам "не менее четырех лет и больше". Источник предположил, что файлы были выкачены через интернет с компьютера, который принадлежал одному из офицеров департамента оборонного производства. Представитель Минобороны подтвердил взлом, но отметил, что он произошел "на индивидуальном уровне".
Отмечается, что большинство украденных документов - это отчеты о закупках, технические презентации, тендерная документация и записи о персональных данных.
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