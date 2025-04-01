Испания предложила Азербайджану новую концепцию двусторонних инвестиций

Источник: Агентство международной информации Trend

Испания намерена укреплять инвестиционное сотрудничество с Азербайджаном и предлагает концепцию "Бумеранг-модель".

Как передает Day.Az, об этом сказала в эксклюзивном интервью Trend Государственный секретарь по торговле Министерства экономики, торговли и предпринимательства Испании Ампаро Лопес Сеновилья по итогам состоявшегося 11 марта в Баку азербайджанско-испанского бизнес-форума.

Она подчеркнула, что этот долгожданный визит стал уникальной возможностью для углубления отношений между Азербайджаном и Испанией.

"Я убеждена, что у нас есть исключительные перспективы для развития сотрудничества. Помимо торгового партнерства между нашими компаниями, считаю крайне важным укреплять наше сотрудничество как членов бизнес-сообщества, отражающего наши общие ценности, устремления и взаимодополняемость", - отметила она.

По словам Сеновильи, с одной стороны, Азербайджан в последние годы реализует масштабные проекты и следует амбициозному курсу на декарбонизацию.

"Азербайджан сыграл ведущую роль в развитии энергетической инфраструктуры, критически важной для энергобезопасности Европы, и добился значительных успехов в развитии Среднего коридора. Такие инициативы, как Каспийско-Европейский "зеленый" энергетический коридор, Южный газовый коридор сделали Азербайджан ключевым стратегическим партнером Европы в ее усилиях по декарбонизации.

С другой стороны, Испания является одной из крупнейших и наиболее быстрорастущих экономик Европейского Союза. Наша страна - мировой лидер в таких сферах, как возобновляемая энергия, инфраструктура, транспорт и цифровизация. Благодаря нашему географическому положению и историческим связям Испания является идеальной платформой для ведения бизнеса с Африкой и Латинской Америкой. Мы стремимся развивать прочное партнерство с Азербайджаном в этих и других сферах", - отметила она.

Государственный секретарь по торговле Испании также напомнила, что в рамках данного визита был подписан Меморандум о взаимопонимании по стратегическому экономическому сотрудничеству между Республикой Азербайджан и Королевством Испания.

"Целью данного Меморандума о взаимопонимании является содействие сотрудничеству во всех стратегических экономических сферах между Азербайджаном и Испанией, включая взаимодействие между нашими соответствующими институтами и создание совместных предприятий в различных областях. Мы будем поощрять инвестиции, движение капитала, товаров и услуг. Был учрежден Стратегический экономический диалог, который будет очень полезен для обсуждения вопросов большой важности между Министерством экономики Азербайджана и Министерством экономики, торговли и предпринимательства Испании, которое я представляю", - отметила Сеновилья.

По ее мнению, торговые отношения между Испанией и Азербайджаном (двусторонний товарооборот превысил миллиард евро в 2022 году, однако в последующие годы уровень был ниже) далеки от своего потенциала. Азербайджан является стратегическим партнером для Испании как логистический узел, соединяющий Европу и Азию, а также ключевым партнером и союзником в вопросах энергетической безопасности.

"Энергетика должна оставаться ключевым сектором в наших будущих экономических отношениях, связанным с "зеленым" переходом в обеих наших странах. У нас есть очень конкурентоспособный состав испанских компаний в сфере возобновляемой энергии, который хорошо соответствует планам декарбонизации правительства Азербайджана. Агроиндустрия также представляет интерес, что доказал недавний визит представителей AGRAGEX (Испанской ассоциации экспортеров сельскохозяйственной техники и аграрных ресурсов) в Азербайджан. Железнодорожный транспорт, водоочистка, а также информационные и коммуникационные технологии - это сферы, в которых испанские компании добились высоких результатов и готовы реализовывать крупные проекты в Азербайджане. Развитие городов - еще одно наше сильное направление, которое очень хорошо вписывается в процесс возрождения Карабахского региона", - заявила государственный секретарь по вопросам торговли Испании.

Она отметила, что более двадцати испанских компаний во главе с представителями Торговой палаты Испании и Испанской конфедерации предпринимательских организаций (CEOE) приняли участие в азербайджано-испанском бизнес-форуме.

"С точки зрения Испании, это действительно большой успех. Я уверена, что это событие станет вехой и отправной точкой для будущих двусторонних деловых встреч и торговых миссий в Испанию и Азербайджан в ближайшие годы. Мы полностью уверены в потенциале новой структуры Стратегического экономического диалога, который позволит укрепить сотрудничество во всех ключевых секторах.

Расширение сотрудничества между AZPROMO и Агентством по развитию малого и среднего бизнеса с азербайджанской стороны, а также Испанским агентством по торговле и инвестициям (ICEX), Испанской конфедерацией предпринимательских организаций (CEOE) и Торговой палатой Испании с нашей стороны также будет играть фундаментальную роль в разработке новых инициатив во многих важных сферах.

Мы будем поощрять более активную деятельность нашего Экспортного кредитного агентства (CESCE) и Испанской компании по финансированию развития (COFIDES) для продвижения деловой активности испанских компаний в Азербайджане. Наше министерство также готово поддерживать потенциальные проекты, реализуемые испанскими компаниями, с использованием финансовых ресурсов Официального фонда международной корпоративной экспансии Испании (известного как FIEM). Этот инструмент обладает высокой гибкостью и способен оказывать финансовую поддержку торговым и инвестиционным операциям в интересах как государственных, так и частных азербайджанских структур", - отметила Лопес Сеновилья.

Она также добавила, что Государственный нефтяной фонд Азербайджана (SOFAZ) демонстрирует высокий уровень доверия к испанской экономике.

"Мы очень благодарны за это и надеемся, что азербайджанские инвестиции в Испании будут продолжать расти по мере углубления наших экономических и торговых связей. Мы были бы рады организовать ознакомительную поездку представителей SOFAZ в Испанию для выявления новых инвестиционных возможностей.

Кроме того, нас очень интересует модель двусторонних инвестиций, так называемая "бумеранговая модель". Я твердо верю, что этот подход имеет большой потенциал для испанских компаний. В этом контексте мы готовы изучить возможности совместных инвестиций в Испании с недавно созданным государственным фондом FOCO (Фонд совместного инвестирования), который управляется COFIDES. Цель FOCO - максимально раскрыть потенциал стратегических секторов, способствующих "зеленому" и цифровому переходу, а также развитию новых технологий, путем совместного инвестирования в частные компании на условиях паритетного финансирования с международными инвесторами.

COFIDES уже имеет опыт поддержки инвестиционных проектов испанских компаний в Азербайджане и с готов рассмотреть возможности для совместных инвестиций с SOFAZ в обоих направлениях", - заключила Сеновилья.