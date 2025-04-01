Второй тур азербайджанских шахматисток на чемпионате Европы
Набирает ход чемпионат Европы по шахматам среди женщин, проходящий на острове Родос (Греция).
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в нем принимают участие восемь азербайджанских игроков - действующая обладательница титула Ульвия Фаталиева, Говхар Бейдуллаева, Гюльнар Мамедова, Аян Аллахвердиева, Тюркан Мамедъярова, Сабина Ибрагимова, Нармин Абдинова и Лала Гусейнова.
В первом туре победы одержали Фаталиева, Аллахвердиева, Мамедъярова, Ибрагимова и Бейдуллаева.
Также на кону десять путевок на Кубок мира.
Всего в соревновании принимают участие 137 шахматистов из 34-х стран.
Пары второго тура:
Зала Урл (Словения) - Ульвия Фаталиева
Аян Аллахвердиева - Анна Ушенина (Украина)
Антуанетта Стефанова (Болгария) - Нармин Абдинова
Яна Шнейдер (Германия) - Говхар Бейдуллаева
Тюркан Мамедъярова - Анастасия Савина (Франция)
Сабина Ибрагимова - Юлия Антолак (Польша)
Агнесса Тер-Аватесян (Латвия) - Гюльнар Мамедова
Элени Ревелиотти (Греция) - Лала Гусейнова
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