Второй тур азербайджанских шахматисток на чемпионате Европы

Набирает ход чемпионат Европы по шахматам среди женщин, проходящий на острове Родос (Греция).

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в нем принимают участие восемь азербайджанских игроков - действующая обладательница титула Ульвия Фаталиева, Говхар Бейдуллаева, Гюльнар Мамедова, Аян Аллахвердиева, Тюркан Мамедъярова, Сабина Ибрагимова, Нармин Абдинова и Лала Гусейнова.

В первом туре победы одержали Фаталиева, Аллахвердиева, Мамедъярова, Ибрагимова и Бейдуллаева.

Также на кону десять путевок на Кубок мира.

Всего в соревновании принимают участие 137 шахматистов из 34-х стран.

Пары второго тура:

Зала Урл (Словения) - Ульвия Фаталиева

Аян Аллахвердиева - Анна Ушенина (Украина)

Антуанетта Стефанова (Болгария) - Нармин Абдинова

Яна Шнейдер (Германия) - Говхар Бейдуллаева

Тюркан Мамедъярова - Анастасия Савина (Франция)

Сабина Ибрагимова - Юлия Антолак (Польша)

Агнесса Тер-Аватесян (Латвия) - Гюльнар Мамедова

Элени Ревелиотти (Греция) - Лала Гусейнова