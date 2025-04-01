Apple получила огромный штраф

Французский регулятор конкуренции оштрафовал Apple на €150 млн ($162 млн) за то, как компания реализовала функцию "Отслеживание в приложениях" (App Tracking Transparency, ATT) в iOS, заявив, что это является злоупотреблением властью технологического гиганта. Об этом сообщает издание 9to5Mac, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Решение последовало за жалобой группы торговых ассоциаций, представляющих рекламодателей, которые потеряли возможность получать доступ к данным пользователей для показа персонализированной рекламы.

Функция ATT, введенная Apple в 2021 году, требует от приложений запрашивать у пользователей разрешение на отслеживание их активности в других приложениях и на веб-сайтах с целью показа целевой рекламы. Персонализированная реклама значительно ценнее обычной, поэтому разработчики бесплатных приложений, финансируемых за счет рекламы, получают больше дохода, если собирают данные о пользователях.

После введения ATT, приложения обязаны отображать всплывающее окно с запросом на разрешение отслеживания. Как и ожидалось, большинство пользователей отвечают отказом.

Жалобы на Apple были поданы в ряде стран. Некоторые утверждали, что ATT несправедлива, поскольку Apple освобождает от ее действия собственные приложения. Другие заявляли, что потеря доходов вынуждает разработчиков повышать цены для компенсации убытков.

Французский антимонопольный орган оштрафовал Apple после длительного расследования того, как технологическая компания запрашивает разрешение на сбор данных пользователей iOS и какое влияние это оказывает на рекламодателей.

Причиной штрафа, как сообщается, стал слишком сложный текст всплывающего окна запроса.

Управление по конкуренции Франции заявило в понедельник, что принуждение приложений к отображению множественных всплывающих окон делает их использование "чрезмерно сложным".

Регулятор также заявил, что система ATT от Apple была "ни необходима, ни соразмерна" в тексте своего решения. При этом, сам по себе механизм ATT не является "проблематичным", однако, способ его реализации является "злоупотреблением в смысле закона о конкуренции".