Попросит ли Ле Пен Макрона о помиловании?

Лидер парламентской фракции партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, комментируя приговор суда, запрещающий ей участие в выборах, заявила, что не будет просить президента Франции Эмманюэля Макрона о помиловании.

"Нет и еще раз нет, поскольку помилование касается окончательного решения, но дело не находится на этой стадии", - сказала она в эфире телеканала TF1, отвечая на вопрос о том, будет ли она просить главу государства помиловать ее, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Ле Пен добавила, что надеется на то, что "апелляционный суд способен непредвзято проанализировать это дело". "В условиях демократии решать должны избиратели", - заметила она.

Елисейский дворец не делал никаких комментариев по поводу решения суда в отношении Ле Пен. В то же время, как сообщил источник Agence France-Presse, премьер-министр Франции Франсуа Байру выразил обеспокоенность в связи с приговором.