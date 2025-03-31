В США сотни тысяч домов оказались обесточены

Шторм оставил без электричества около 400 тысяч домов в пяти штатах США. Такие данные приводит мониторинговый ресурс PowerOutage, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что сильнее всего от шторма пострадал штат Мичиган на юге США, где без света остались столкнулись 248,2 тысяч домов. Также электричество пропало в штате Висконсин (64,1 тысяч), Индиана (50,6 тысяч), Миссисипи (22,2 тысяч) и Луизиана (18,6 тысяч).

По данным телеканала CBS News, что во время шторма в Мичигане дерево упало на автомобиль, в результате чего пострадали трое пассажиров, еще троих не удалось спасти.