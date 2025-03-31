https://news.day.az/world/1740904.html В Армении завели уголовное дело на турецкого блогера В Армении возбуждено уголовное дело по факту публикации видео, снятых турецким блогером в Ереване. Как передает Day.Az, об этом сообщил глава Национальной службы безопасности Армении Армен Абазян.
В Армении завели уголовное дело на турецкого блогера
В Армении возбуждено уголовное дело по факту публикации видео, снятых турецким блогером в Ереване.
Как передает Day.Az, об этом сообщил глава Национальной службы безопасности Армении Армен Абазян.
Отметим, что несколько дней назад турецкий блогер Огюн Оздемир провел прямой эфир с площади Республики в Ереване, поздравив народ Азербайджана с Новрузом. Он также заявил, что находится на азербайджанской земле.
После этого он дал интервью одному из турецких телеканалов.
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